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McGregor detalla plan de cirugía, rehabilitación y otra pelea tras lesión de rodilla ante Holloway

El mánager John Kavanagh aseguró que McGregor no tenía lesión previa en la rodilla.

Por AP

Julio 13, 2026 06:20 p.m.
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      LAS VEGAS (AP) — Conor McGregor delineó un plan de cirugía, rehabilitación y otra pelea tras lesionarse la rodilla durante su pelea de UFC 329 contra Max Holloway.

      Lesión de McGregor en UFC 329

      "Cirugía. Prehabilitación. Volver a practicar artes marciales. Intentarlo de nuevo. Pelea final del contrato. ¡Por favor, Dios!", escribió McGregor en Instagram el lunes.

      La primera pelea de McGregor en cinco años duró apenas 1 minuto, 9 segundos debido a una lesión de rodilla sufrida al intentar una patada circular inicial el sábado.

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      El regreso de McGregor al octágono había generado gran expectativa, pero terminó en decepción cuando cayó de forma torpe sobre su rodilla derecha en los primeros segundos. McGregor fue a la lona dos veces más en intentos fallidos por continuar antes de que el árbitro detuviera el combate programado a cinco asaltos.

      Declaraciones del mánager y McGregor

      El domingo, el mánager de McGregor, John Kavanagh, afirmó que su cliente no tenía una lesión previa en la rodilla.

      "Esa patada de salto con cambio de guardia del inicio se practicó a diario durante meses, varias veces en el calentamiento", publicó Kavanagh en Facebook. "Nunca fue un problema. La rodilla falló cuando lanzó la primera patada. No puede ser peor que esto".

      Tras la pelea, McGregor también manifestó que no tenía una lesión previa.

      "Estuve lanzando patadas, apoyando y saltando durante todo el campamento, así como detrás del escenario antes de la pelea. No tenía ninguna lesión / lesiones al entrar a la pelea", aclaró en la red social X.

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