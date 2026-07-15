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Confirma De los Santos que buscará ser candidato a la alcaldía

Propone alianzas con partidos como SomosMX, Movimiento Ciudadano y PRI

Por Martín Rodríguez

Julio 15, 2026 01:03 p.m.
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Marcelo de los Santos Anaya / Foto: Pulso

Marcelo de los Santos Anaya / Foto: Pulso

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      En reunión con personas de la vida política y empresarial, Marcelo de los Santos Anaya confirmó su aspiración a competir por la alcaldía de la capital, a través de una alianza opositora.

      En la reunión donde estuvieron presentes entre otros el expresidente estatal del PAN, Antonio Herrán Cabrera, y representantes panistas.

      El aspirante a la candidatura únicamente confirmó que le interesa participar en un proceso de elección de candidato a la Presidencia Municipal, consideró que es necesario hacer alianzas con otros partidos para la contienda de 2027.

      A su juicio, la forma de organización para el año próximo tiene que incluir ciudadanos, pero también cuadrar alianzas con partidos políticos, y consideró que hay diferentes opciones que pudieran incluso unir a la oposición en un bloque fuerte.

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      Dijo que por ejemplo, podría pensarse en los partidos políticos de reciente creación, tales como SomosMX, Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional.

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