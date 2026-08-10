Convocan a la primera Copa de Cachibol Femenil

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El Centro de Talentos y Alto Rendimiento (CEDTAR) de San Luis Potosí y el equipo de Cachibol "Alegría Potosina" dieron a conocer la convocatoria para la primera Copa Potosí de Cachibol Femenil 2026, competencia que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto en el gimnasio azul y rojo

del CEDTAR.

El torneo forma parte de las actividades deportivas contempladas para la FENAPO 2026 y tiene como objetivo reunir a equipos femeniles de diferentes edades para disfrutar de una competencia que promueva la actividad física, la convivencia y el desarrollo del cachibol.

La convocatoria contempla tres categorías: A, para jugadoras de 50 a 59 años; B, de 60 a 69 años, y C, de 70 años en adelante. Los conjuntos podrán registrar un máximo de 10 jugadoras por equipo y se permitirá que una participante que cumpla 50, 60 o 70 años pueda integrarse a la categoría correspondiente.

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El sistema de competencia contempla la formación de un solo grupo, en el que todos los equipos se enfrentarán entre sí. El arbitraje será proporcionado por el comité organizador y tendrá un costo de 150 pesos por partido y por equipo, con árbitros con experiencia en esta disciplina.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de agosto de 2026, con un cupo limitado a nueve equipos por categoría. Para participar será necesario presentar la cédula de inscripción del equipo, llenar la carta responsiva y cubrir una cuota de registro de 500 pesos, mediante el mecanismo señalado en la convocatoria.

La junta previa está programada para el 28 de agosto a las 17:00 horas, en las instalaciones de la FENAPO. Como parte de los incentivos del torneo, se entregará premiación a los equipos que ocupen el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría.

Las organizadoras Rocío Álvarez Domínguez y Olga Sánchez Estrada pusieron a disposición de los equipos interesados los teléfonos 444 121 5634 y 444 837 9851, respectivamente, para solicitar información y realizar el proceso de inscripción.