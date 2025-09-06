Convocan al Torneo de Raquetbol Fiestas Patrias

El Club Deportivo Punto Verde anunció la convocatoria oficial para el Torneo de Raquetbol “Fiestas Patrias 2025”, que se celebrará del 9 al 12 de septiembre en sus instalaciones ubicadas en Prolongación Albino García No. 1110, en el norte de la capital potosina.

El certamen contará con diversas categorías: Infantil principiantes singles, Juvenil intermedios, Singles con ventaja, Abiertas singles con ventaja, Máster dobles (integrado por un jugador máster “B” y un máster principiante; en esta modalidad las parejas serán sorteadas).

Los partidos darán inicio el martes 9 de septiembre a las 4:30 p.m., y la inscripción tendrá un costo de $270 pesos por jugador. Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de la convocatoria.

Como incentivo, los primeros 30 jugadores inscritos que realicen su pago antes del cierre recibirán una playera conmemorativa del torneo. La competencia se disputará bajo el sistema por grupos, siguiendo el reglamento de la Federación Mexicana de Raquetbol. Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y un premio especial al primer lugar de cada una.

El director del evento, Pedro Lara Rubio, estará a cargo de la organización y resolución de casos no previstos en la convocatoria.