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Mundial 2026: Horarios y canales para juegos de este lunes

Continúa con partidos clave hoy, incluyendo Brasil vs Japón y Alemania vs Paraguay

Por El Universal

Junio 29, 2026 09:55 a.m.
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Mundial 2026: Horarios y canales para juegos de este lunes
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      Este lunes 29 de junio, continúa la actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

      Luego de que la segunda ronda del Mundial comenzara con la victoria (1-0) de Canadá sobre Sudáfrica, se ponen en marcha los demás partidos.

      La selección de la Hoja de Maple derrotó a los Bafana Bafana en el estadio Los Angeles, con solitaria anotación de Stephen Eustáquio.

      En el minuto 92, los canadienses evitaron los tiempos extras y se clasificaron a los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos.

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      Horarios y canales:

      Brasil vs Japón

      Fecha: Lunes 29 de junio

      Hora: 11:00

      Estadio: Houston

      Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)

      Alemania vs Paraguay

      Fecha: Lunes 29 de junio

      Hora: 14:30

      Estadio: Boston

      Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)

      Países Bajos vs Marruecos

      Fecha: Lunes 29 de junio

      Hora: 19:00

      Estadio: Monterrey

      Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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      El duelo será este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México; la reventa supera los 3 mil dólares por entrada.