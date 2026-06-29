Mundial 2026: Horarios y canales para juegos de este lunes
Continúa con partidos clave hoy, incluyendo Brasil vs Japón y Alemania vs Paraguay
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Este lunes 29 de junio, continúa la actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Luego de que la segunda ronda del Mundial comenzara con la victoria (1-0) de Canadá sobre Sudáfrica, se ponen en marcha los demás partidos.
La selección de la Hoja de Maple derrotó a los Bafana Bafana en el estadio Los Angeles, con solitaria anotación de Stephen Eustáquio.
En el minuto 92, los canadienses evitaron los tiempos extras y se clasificaron a los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador del duelo entre Países Bajos y Marruecos.
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Horarios y canales:
Brasil vs Japón
Fecha: Lunes 29 de junio
Hora: 11:00
Estadio: Houston
Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
Alemania vs Paraguay
Fecha: Lunes 29 de junio
Hora: 14:30
Estadio: Boston
Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026)
Países Bajos vs Marruecos
Fecha: Lunes 29 de junio
Hora: 19:00
Estadio: Monterrey
Transmisión: Azteca 7/Canal 5/TUDN/ViX Premium (Pase Mundial 2026).
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