logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Fotogalería

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Lanzan consulta para conformar Ley de Pueblos Indígenas

Consulta incluye 82 asambleas y siete mesas de trabajo respetando formas tradicionales

Por El Universal

Junio 29, 2026 09:23 a.m.
A
Lanzan consulta para conformar Ley de Pueblos Indígenas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos está lista, por lo que saldrá para su consulta con todas las comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país.

      Propuesta será analizada por 16 mil 728 comunidades

      En conferencia de prensa matutina en donde están presentes integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la elaboración de esta propuesta llevó año y medio de trabajo.

      "La Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas que debe de ser consultada para cumplir con la Constitución hay un trabajo que se ha hecho ya, pues prácticamente llevan año y medio trabajando en la Ley y ya está lista", dijo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que la propuesta será analizada por 16 mil 728 comunidades, y que buscará beneficiar a 25.8 millones de personas indígenas y afromexicanas.

      La convocatoria realizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, contempla cinco etapas, que inician hoy con la firma y concluyen el próximo 12 de octubre con la presentación de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

      Del 1 de julio al 6 de agosto se realizará una campaña informativa del proyecto de ley; del 7 agoto al 13 de septiembre, cada comunidad deberá deliberar la propuesta, "respetando sus formas tradicionales", mediante 82 asambleas de consulta y siete mesas de trabajo particulares, detalló Alcalde.

      Proyecto contiene ocho libros y revisión institucional

      Del 21 de septiembre al 11 de octubre, se realizará el estudio y adecuación de la iniciativa a través de las propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos; y el 12 de octubre se presentará la iniciativa al Congreso de la Unión.

      Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, detalló que el proyecto contiene ocho libros y un régimen transitorio.

      "Se han llevado a cabo 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y también se le ha pedido la opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en aquellos aspectos relativos a la justicia", dijo.

      LEA TAMBIÉN

      Sheinbaum y Felipe VI acuerdan mesa sobre pueblos indígenas

      El rey Felipe VI propuso una mesa de trabajo en la Cumbre Iberoamericana para abordar temas indígenas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lanzan consulta para conformar Ley de Pueblos Indígenas
      Lanzan consulta para conformar Ley de Pueblos Indígenas

      Lanzan consulta para conformar Ley de Pueblos Indígenas

      SLP

      El Universal

      Consulta incluye 82 asambleas y siete mesas de trabajo respetando formas tradicionales

      Félix Salgado queda fuera de la encuesta en Guerrero
      Félix Salgado queda fuera de la encuesta en Guerrero

      Félix Salgado queda fuera de la encuesta en Guerrero

      SLP

      El Universal

      Señaló que la autodeterminación partidista debe respetar la Constitución mexicana

      Matan a cinco en 24 horas en Culiacán
      Matan a cinco en 24 horas en Culiacán

      Matan a cinco en 24 horas en Culiacán

      SLP

      El Universal

      Uno de los ataques ocurrió afuera de un supermercado y dejó además a una mujer lesionada

      Desmiente A. Durazo acusación contra él
      Desmiente A. Durazo acusación contra él

      Desmiente A. Durazo acusación contra él

      SLP

      EFE

      Responde a reportaje de NYT, que aseguró que es investigado por el gobierno de EU