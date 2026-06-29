Lanzan consulta para conformar Ley de Pueblos Indígenas

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos está lista, por lo que saldrá para su consulta con todas las comunidades indígenas y afromexicanas de todo el país.

Propuesta será analizada por 16 mil 728 comunidades

En conferencia de prensa matutina en donde están presentes integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la elaboración de esta propuesta llevó año y medio de trabajo.

"La Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas que debe de ser consultada para cumplir con la Constitución hay un trabajo que se ha hecho ya, pues prácticamente llevan año y medio trabajando en la Ley y ya está lista", dijo.

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Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que la propuesta será analizada por 16 mil 728 comunidades, y que buscará beneficiar a 25.8 millones de personas indígenas y afromexicanas.

La convocatoria realizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, contempla cinco etapas, que inician hoy con la firma y concluyen el próximo 12 de octubre con la presentación de la iniciativa a la Cámara de Diputados.

Del 1 de julio al 6 de agosto se realizará una campaña informativa del proyecto de ley; del 7 agoto al 13 de septiembre, cada comunidad deberá deliberar la propuesta, "respetando sus formas tradicionales", mediante 82 asambleas de consulta y siete mesas de trabajo particulares, detalló Alcalde.

Proyecto contiene ocho libros y revisión institucional

Del 21 de septiembre al 11 de octubre, se realizará el estudio y adecuación de la iniciativa a través de las propuestas de los pueblos indígenas y afromexicanos; y el 12 de octubre se presentará la iniciativa al Congreso de la Unión.

Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, detalló que el proyecto contiene ocho libros y un régimen transitorio.

"Se han llevado a cabo 148 reuniones de trabajo con 35 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y también se le ha pedido la opinión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en aquellos aspectos relativos a la justicia", dijo.