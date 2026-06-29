GCE reporta 27 detenciones en operativos estatales
La corporación también aseguró droga y 25 ponchallantas durante despliegues en las cuatro regiones.
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La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 27 personas durante operativos de seguridad realizados en distintas zonas de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones ocurrieron como parte de los patrullajes y trabajos de vigilancia que la corporación mantiene en los 59 municipios.
En los despliegues también fueron aseguradas 24 dosis de cristal, 97.6 gramos de marihuana, tres dosis de cocaína y 25 artefactos conocidos como ponchallantas.
La dependencia estatal señaló que los operativos forman parte de las acciones permanentes de prevención e inteligencia en las cuatro regiones del estado.
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La autoridad no detalló los municipios donde se realizaron las detenciones ni los delitos por los que fueron puestas a disposición las 27 personas.
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Redacción
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