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Seguridad

GCE reporta 27 detenciones en operativos estatales

La corporación también aseguró droga y 25 ponchallantas durante despliegues en las cuatro regiones.

Por Redacción

Junio 29, 2026 08:52 a.m.
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Foto vía SSPC

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      La Guardia Civil Estatal reportó la detención de 27 personas durante operativos de seguridad realizados en distintas zonas de San Luis Potosí.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones ocurrieron como parte de los patrullajes y trabajos de vigilancia que la corporación mantiene en los 59 municipios.

      En los despliegues también fueron aseguradas 24 dosis de cristal, 97.6 gramos de marihuana, tres dosis de cocaína y 25 artefactos conocidos como ponchallantas.

      La dependencia estatal señaló que los operativos forman parte de las acciones permanentes de prevención e inteligencia en las cuatro regiones del estado.

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