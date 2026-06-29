Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer

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CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido luego de que presuntamente intentó agredir sexualmente a una mujer en el ejido El Abra, donde vecinos intervinieron para auxiliar a la víctima y retener al señalado.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando una mujer caminaba por la calle 32 con rumbo a su domicilio. De acuerdo con la información recabada, un individuo le salió al paso y, presuntamente, le colocó sobre la boca y la nariz un pedazo de tela que olía a solvente.

La afectada señaló que el hombre, quien al parecer se encontraba bajo los influjos del alcohol o alguna otra sustancia, le manifestó que quería sostener relaciones sexuales con ella. La mujer forcejeó y comenzó a gritar para pedir ayuda.

Vecinos del sector salieron en su auxilio, lograron separar al sujeto y posteriormente lo golpearon.

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Minutos después arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas atendieron tanto a la víctima como al presunto agresor, sin que alguno requiriera traslado a un hospital.

Finalmente, el hombre fue detenido y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.