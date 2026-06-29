logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Fotogalería

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer

Vecinos auxiliaron a la víctima y golpearon al presunto agresor antes de que fuera entregado a la Guardia Civil Estatal

Por Huasteca Hoy

Junio 29, 2026 08:17 a.m.
A
Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un hombre fue detenido luego de que presuntamente intentó agredir sexualmente a una mujer en el ejido El Abra, donde vecinos intervinieron para auxiliar a la víctima y retener al señalado.

      Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando una mujer caminaba por la calle 32 con rumbo a su domicilio. De acuerdo con la información recabada, un individuo le salió al paso y, presuntamente, le colocó sobre la boca y la nariz un pedazo de tela que olía a solvente.

      La afectada señaló que el hombre, quien al parecer se encontraba bajo los influjos del alcohol o alguna otra sustancia, le manifestó que quería sostener relaciones sexuales con ella. La mujer forcejeó y comenzó a gritar para pedir ayuda.

      Vecinos del sector salieron en su auxilio, lograron separar al sujeto y posteriormente lo golpearon.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Minutos después arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas atendieron tanto a la víctima como al presunto agresor, sin que alguno requiriera traslado a un hospital.

      Finalmente, el hombre fue detenido y sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer
      Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer

      Hombre acusado de intentar agredir sexualmente a una mujer

      SLP

      Huasteca Hoy

      Vecinos auxiliaron a la víctima y golpearon al presunto agresor antes de que fuera entregado a la Guardia Civil Estatal

      Detienen a presunto ladrón tras robar un tambo
      Detienen a presunto ladrón tras robar un tambo

      Detienen a presunto ladrón tras robar un tambo

      SLP

      Huasteca Hoy

      Vigilantes de la CTM lo persiguieron y, con apoyo de la Policía Municipal, lograron capturarlo cuando aún llevaba el objeto sustraído

      Capturan en Valles a un presunto secuestrador
      Capturan en Valles a un presunto secuestrador

      Capturan en Valles a un presunto secuestrador

      SLP

      Redacción

      Arrestan a dos personas por agredir a sus parejas
      Arrestan a dos personas por agredir a sus parejas

      Arrestan a dos personas por agredir a sus parejas

      SLP

      Redacción