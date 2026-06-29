Cambia de sede la Dirección de Gestión Ecológica capitalina
Las nuevas oficinas estarán en avenida Venustiano Carranza 426
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La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí cambiará de domicilio a partir del próximo 1 de julio, por lo que la atención al público dejará de brindarse en la Unidad Administrativa Municipal.
Las nuevas oficinas estarán ubicadas en avenida Venustiano Carranza número 426, entre las calles Bolívar e Independencia, en el Centro Histórico de la capital potosina. El horario de atención permanecerá sin modificaciones, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Autoridades municipales señalaron que el traslado busca facilitar la atención a la ciudadanía que realiza trámites relacionados con la gestión ambiental y el manejo de residuos. También exhortaron a quienes tengan procedimientos pendientes a acudir a las nuevas instalaciones para darles seguimiento o iniciar nuevos trámites.
La dependencia informó que continuará difundiendo información sobre sus actividades y programas ambientales a través de sus plataformas digitales, con el propósito de mantener informada a la población sobre las acciones y campañas dirigidas al cuidado del medio ambiente.
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