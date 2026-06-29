logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Fotogalería

CONVERSACIONES A DESTIEMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cambia de sede la Dirección de Gestión Ecológica capitalina

Las nuevas oficinas estarán en avenida Venustiano Carranza 426

Por Rolando Morales

Junio 29, 2026 09:43 a.m.
A
Cambia de sede la Dirección de Gestión Ecológica capitalina
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí cambiará de domicilio a partir del próximo 1 de julio, por lo que la atención al público dejará de brindarse en la Unidad Administrativa Municipal.

      Las nuevas oficinas estarán ubicadas en avenida Venustiano Carranza número 426, entre las calles Bolívar e Independencia, en el Centro Histórico de la capital potosina. El horario de atención permanecerá sin modificaciones, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

      Autoridades municipales señalaron que el traslado busca facilitar la atención a la ciudadanía que realiza trámites relacionados con la gestión ambiental y el manejo de residuos. También exhortaron a quienes tengan procedimientos pendientes a acudir a las nuevas instalaciones para darles seguimiento o iniciar nuevos trámites.

      La dependencia informó que continuará difundiendo información sobre sus actividades y programas ambientales a través de sus plataformas digitales, con el propósito de mantener informada a la población sobre las acciones y campañas dirigidas al cuidado del medio ambiente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Pocas multas por mal manejo de desechos

      En 5 años, alcaldía sólo ha impuesto 45

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cambia de sede la Dirección de Gestión Ecológica capitalina
      Cambia de sede la Dirección de Gestión Ecológica capitalina

      Cambia de sede la Dirección de Gestión Ecológica capitalina

      SLP

      Rolando Morales

      Las nuevas oficinas estarán en avenida Venustiano Carranza 426

      Moctezuma va a embajada ante la UE
      Moctezuma va a embajada ante la UE

      Moctezuma va a embajada ante la UE

      SLP

      El Universal

      La SRE envió al Senado su nombramiento para Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo

      Lluvias regresan con fuerza a SLP; pronostican tormentas
      Lluvias regresan con fuerza a SLP; pronostican tormentas

      Lluvias regresan con fuerza a SLP; pronostican tormentas

      SLP

      Redacción

      La Huasteca volverá a ser la región más calurosa, con temperaturas de hasta 36 grados

      Proponen reforma de Ley para atender el autismo
      Proponen reforma de Ley para atender el autismo

      Proponen reforma de Ley para atender el autismo

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Se extendería a la vida adulta, piden además la creación de un padrón