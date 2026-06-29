Estudiantes mexicanos crean auto eléctrico de 140 mil pesos

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Un grupo de estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) desarrolló AVIDO, un prototipo de automóvil 100 por ciento eléctrico diseñado para recorridos urbanos, cuyo precio podría ubicarse entre 140 mil y 150 mil pesos si logra llegar a producción comercial.

El vehículo fue creado en colaboración con la empresa AUTOMAX por los estudiantes Luis Fernando Fierros Sanvicente, Nicole Hernández Cumplido y María de la Paz Llánez García, con el respaldo de docentes de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

AVIDO cuenta con un motor eléctrico de ocho caballos de fuerza, alcanza una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora y ofrece una autonomía de hasta 150 kilómetros por carga, aunque el rendimiento puede variar según las condiciones de uso.

El automóvil incorpora un sistema de frenado regenerativo, que recupera parte de la energía durante las desaceleraciones, mientras que la batería requiere alrededor de seis horas para recargarse por completo. Además, fue diseñado para transportar a dos ocupantes y cuenta con una estructura modular que facilita la personalización de algunos componentes.

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Los desarrolladores señalaron que construir el prototipo representó una inversión cercana a los 190 mil pesos. Sin embargo, estiman que una producción a escala permitiría reducir el costo final hasta un rango de entre 140 mil y 150 mil pesos, lo que lo convertiría en uno de los vehículos eléctricos más accesibles desarrollados en México.

El proyecto forma parte de los esfuerzos para impulsar la electromovilidad en el país y busca integrarse a la estrategia nacional de vehículos eléctricos compactos con tecnología mexicana, además de alinearse con iniciativas como el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

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Aunque el vehículo ya es funcional, sus creadores precisaron que aún deberá superar pruebas técnicas, evaluaciones de desempeño y procesos de optimización antes de una eventual comercialización.

De acuerdo con las previsiones del equipo desarrollador, si las siguientes etapas avanzan conforme a lo esperado, la fabricación del automóvil podría iniciar entre finales de 2027 y principios de 2028.