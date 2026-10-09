Cordero presenta el nuevo "Malditillo"

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El piloto potosino Ricardo Cordero presentó en su casa, el taller de Project Racing, los detalles de su participación en la edición 2026 de la Carrera Panamericana, que se disputará del 16 al 22 de octubre, así como el nuevo diseño del emblemático Studebaker 1953, conocido como el "Malditillo". Acompañado de su navegante Marco Hernández, el multicampeón mostró la imagen renovada del automóvil con el que buscará escribir otro capítulo en la historia de esta tradicional competencia automovilística.

Para esta edición, el equipo realizó ajustes puntuales en aspectos de torque, aerodinámica y estética, con el objetivo de mantener competitivo al vehículo que, por noveno año, destaca como el más original de la parrilla panamericana. El nuevo diseño rinde homenaje a los colores oficiales de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), con tonalidades verde, blanco y rojo que también representan la bandera nacional y se integran al emblemático Malditillo. La escudería GHR Motorsport-399 Tactical contará con más de 15 integrantes, entre mecánicos, personal de logística y marketing, para afrontar una exigente semana de trabajo.

El piloto reconoció que el desafío es resultado de años de preparación y destacó la importancia de adaptar la estrategia a las modificaciones que tendrá el recorrido en esta edición. "Estamos listos para enfrentar este reto por el que hemos trabajado muchos años. Gracias a todos los que nos han acompañado en este viaje: prensa, amigos, familia y medios de comunicación. La Carrera Panamericana es mexicana y un mexicano tiene que ser el máximo ganador; trabajamos para ello y hoy estamos a un paso de conseguirlo", expresó Cordero. También explicó que el automóvil fue preparado por Control Dinámico de Masas, mientras que la responsabilidad de atenderlo durante los servicios entre tramos recaerá en Flavio Laborde, su jefe de mecánicos, en quien aseguró tener plena confianza.

La trayectoria de Cordero en la competencia comenzó en 2017, cuando sorprendió al imponerse en su primera participación.

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