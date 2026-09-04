Correrá Garfias en circuito de Monza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto potosino Joss Garfias afrontará este fin de semana uno de los retos más importantes de su temporada debut en la Fórmula 3, al disputar la penúltima fecha del campeonato en el legendario Circuito de Monza, Italia.

Garfias llega a territorio italiano después de una campaña marcada por el aprendizaje, la adaptación y una evolución constante al volante de su monoplaza. En su primer año dentro de la categoría, el mexicano ha trabajado intensamente para encontrar la ventana de rendimiento de un auto que le ha exigido una rápida adaptación.

A pesar de las dificultades iniciales, el piloto potosino ha conseguido avances importantes durante el campeonato. Uno de los resultados destacados fue el top 10 conseguido en el circuito urbano de Mónaco, experiencia que le permitió medir sus capacidades en uno de los trazados más complicados del calendario.

"Es un sentimiento muy especial correr en esta pista. Monza es uno de los circuitos más icónicos del automovilismo y precisamente estar ya prácticamente en el cierre de la temporada en una carrera como esta da mucha nostalgia", señaló Garfias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mexicano reconoció que ha sido una temporada de mucho aprendizaje y que los problemas de adaptación al monoplaza durante las primeras fechas dejaron información importante para afrontar el cierre de campaña con mejores herramientas. "Cada carrera nos ha dejado información y experiencia que hoy nos permite llegar con mejores datos para aplicar una estrategia adecuada para la carrera", explicó.

Con solamente dos fechas por disputar, Garfias buscará cerrar su primera temporada demostrando la evolución alcanzada durante el año. La actividad en Monza contempla dos carreras, una sprint y otra dominical, donde el piloto potosino intentará colocarse dentro del grupo protagonista y sumar buenos resultados.

La cita italiana, además, tendrá un atractivo especial al formar parte del programa de actividades del fin de semana de Fórmula 1, escenario en el que Joss Garfias buscará aprovechar la experiencia para cerrar de la mejor manera posible su campaña debut en la Fórmula 3.