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Correrá Lawson con Red Bull en el GP de Italia

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Correrá Lawson con Red Bull en el GP de Italia
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      MILTON KEYNES, Inglaterra.- Liam Lawson seguirá siendo el compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull para el Gran Premio de Italia, debido a que Isack Hadjar no logró recuperarse a tiempo de su lesión en la muñeca, confirmó el equipo.

      Hadjar había manifestado que tenía esperanzas de volver para la carrera del domingo, pero ahora se perderá un segundo evento por lesión. Lawson mantiene el asiento de Hadjar en Red Bull y Yuki Tsunoda disputará una segunda carrera con Racing Bulls en el asiento habitual de Lawson.

      "Liam pilotará junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras Isack continúa mostrando un progreso alentador tras la lesión de muñeca sufrida durante el receso de verano", indicó Red Bull en redes sociales.

      "El equipo está supervisando de cerca su rehabilitación y no asumirá riesgos innecesarios con su regreso a la competición, y le desea una pronta recuperación".

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      No indicaron si podría volver para el Gran Premio de España de la próxima semana.

      Hadjar se perdió el Gran Premio de los Países Bajos del mes pasado y se le vio al margen con una férula en la muñeca, después de lesionarse días antes, según se informó, durante un entrenamiento de boxeo.

      Lawson ascendió desde Racing Bulls para esa carrera y terminó con un sólido séptimo puesto, mientras que Tsunoda fue 11.º en su regreso a la F1, su primera carrera desde que Red Bull lo apartó en diciembre.

      En un video del equipo Red Bull sobre el Gran Premio de los Países Bajos, Hadjar comentó que era frustrante ser espectador.

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