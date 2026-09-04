Corta J. Quiñones su racha negativa

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián Quiñones atravesaba un momento complicado en la Liga de Arabia Saudita, debido a que arrastraba una racha de 367 minutos sin gol.

Sin embargo, el máximo killer de la temporada pasada dejó atrás el mal momento con un gran gol de cabeza, que colaboró en el contundente triunfo de su escuadra.

El Al-Qadisiya visitó Al Draih en la jornada 5 de la Saudi Pro League, duelo bastante ríspido que le costó mucho trabajo destrabar al equipo del tricolor, debido a que en un principio, los rivales se supieron plantar bien en su campo.

No obstante, una vez que lograron la ventaja, la situación cambió radicalmente y pronto cayó el tanto del mundialista nacional en 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera anotación tardó mucho en llegar. Fue hasta que al minuto 50, cuando tras una revisión en el VAR, se marcó una pena máxima que Mateo Retegui cambió por gol. El argentino cruzó su remate al ángulo superior izquierdo y engañó por completo al guardameta rival para el 0-1.

Apenas siete minutos después, en una descolgada del Al-Qadisiya, Julián Quiñones picó hacia el área chica y le pusieron un centro medido que, con un potente remate de cabeza, el exjugador de Tigres, Atlas y América mandó al fondo de la red.

El mexicano lo festejó de manera eufórica, debido a que llevaba una larga racha negativa contra la portería contraria. Este gol animará al nacional a buscar más para tratar de repetir como campeón de goleo de este torneo.

Además, este es el segundo tanto que suma Julián en la temporada, que ayuda a su equipo a colocarse en la tercera posición con 12 unidades.