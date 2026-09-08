logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cortan los Giants al receptor Darius Slayton

Por AP

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Cortan los Giants al receptor Darius Slayton
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA YORK.- Los Giants de Nueva York dejaron en libertad al receptor abierto Darius Slayton el lunes, al desprenderse del jugador con más tiempo en la organización en una transacción realizada aproximadamente una semana antes del inicio de la temporada de la NFL.

      Slayton fue una selección de quinta ronda en 2019. Tras una cirugía por una lesión en los músculos del torso que lo frenó durante el campamento de entrenamiento, el jugador de 29 años había quedado relegado a funciones con el segundo y el tercer equipo durante la pretemporada.

      En medio de rumores de traspaso durante el último mes, antes de que los equipos de la NFL definieran sus plantillas de 53 jugadores, Slayton entró en el roster de los Giants, pero se mostró cauteloso sobre lo que podía ocurrir.

      "La verdad es que no le presto demasiada atención. Con el tiempo, mientras más estás en la liga, más la entiendes. Al final del día, controlas lo que puedes controlar y dejas que lo demás caiga donde tenga que caer", comentó Slayton.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Malik Nabers, Darnell Mooney, Malachi Fields, Odell Beckham Jr. y Braxton Berrios desplazaron a Slayton de un lugar relevante. Slayton disputó 108 partidos de temporada regular y playoffs, con 301 recepciones para 4.527 yardas y 92 touchdowns.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cerúndolo cayó en octavos del US Open ante Blockx con dolor
        Cerúndolo cayó en octavos del US Open ante Blockx con dolor

        Cerúndolo cayó en octavos del US Open ante Blockx con dolor

        SLP

        AP

        Blockx superó 14 de 17 bolas de quiebre y fue el primer belga en cuartos del US Open.

        Nick Pivetta regresa y Padres San Diego vencen a Nacionales 3-2
        Nick Pivetta regresa y Padres San Diego vencen a Nacionales 3-2

        Nick Pivetta regresa y Padres San Diego vencen a Nacionales 3-2

        SLP

        AP

        Los Padres se mantienen a medio juego de Arizona por el último comodín de la Liga Nacional tras vencer a Nacionales.

        Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera
        Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera

        Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera

        SLP

        AP

        Isack Hadjar continúa su recuperación de fractura de muñeca y apoyará al equipo en Madrid.

        México busca dar el golpe ante Polonia en el Mundial Sub 20 Femenil
        México busca dar el golpe ante Polonia en el Mundial Sub 20 Femenil

        México busca dar el golpe ante Polonia en el Mundial Sub 20 Femenil

        SLP

        El Universal

        El Tri Sub 20 necesita ganar para mantener opciones de avanzar en el torneo.