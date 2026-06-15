Costa de Marfil debuta con victoria

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México.- La Selección de Futbol de Ecuador, debutó en su quinta Copa Mundial, pero no de la manera en que ellos quisieran, fueron derrotados ante Costa de Marfil por la mínima (1-0).

La garra ecuatoriana se vio reflejada en la primera mitad del encuentro, en donde la delantera de los sudamericanos mandó en un par de ocasiones la pelota a los postes de la meta defendida por el guardameta Yahia Fofana. Sin embargo, todo se vino abajo en la segunda parte, en la que los papeles se invirtieron a favor del conjunto africano, quienes se fueron con todo al ataque; situación que los dirigidos por Sebastián Beccacece tuvieron soportar por varios minutos.

Fue hasta el 90´ que la afición se levantó de sus asientos en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia, para celebrar la anotación del marfileño Amad Diallo, dándole los primeros tres puntos de la competición, y sumando en el historial de participaciones en Mundiales la segunda victoria de Costa de Marfil.