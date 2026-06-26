Costa de Marfil se impone a Curazao

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México.- Costa de Marfil se impuso a Curazao 2-0 en un encuentro en el que supo aprovechar sus momentos clave para construir la victoria. El equipo africano resolvió el partido con eficacia, mientras que el conjunto caribeño no logró encontrar la fórmula para reaccionar.

Costa de Marfil tomó ventaja desde los primeros minutos gracias al gol de Nicolas Pépé (7´) y controló buena parte de la primera mitad, generando las ocasiones más claras del encuentro. Los marfileños tuvieron mayor protagonismo, pero Curazao supo resistir. Amad Diallo fue uno de los jugadores más activos en ataque y lideró varias aproximaciones del conjunto africano. Sin embargo, Curazao cerró mejor el primer tiempo y logró adelantar líneas en busca del empate. Costa de Marfil mantuvo la ventaja mínima al descanso.

En la segunda mitad, Los Elefantes mantuvieron el control del partido y ampliaron su ventaja en el minuto 64´, cuando Nicolas Pépé firmó su doblete tras un remate con la izquierda dentro del área. El tanto terminó de encarrilar el encuentro para el conjunto africano, que siguió manejando los tiempos del juego con comodidad.

Curazao intentó reaccionar, pero le faltó precisión para poner en apuros a la defensa marfileña.

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Costa de Marfil suma 6 puntos y se coloca en el segundo lugar del Grupo E. De momento estarían enfrentado a Noruega.