Cristiano Ronaldo, primer jugador en marcar en seis Mundiales con doblete ante Uzbekistán

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HOUSTON (AP) — Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en anotar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo el martes, al marcar dos en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán el martes.

Cristiano Ronaldo y su récord histórico en Mundiales

La cita con la historia del astro de 41 años se concretó en el sexto minuto del encuentro: João Cancelo le envió un centro desde la derecha y Cristiano remató con su pie derecho para poner el 1-0. Corrió hacia el banquillo y celebró con sus compañeros tras el tanto.

Volvió a anotar a los 39 minutos cuando recibió un pase de Bruno Fernandes y remató con la derecha dentro del poste cercano, para el 3-0.

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Fue proclamado como el jugador del partido.

Los goles lo convierten en el segundo jugador de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, detrás del delantero camerunés Roger Milla, que tenía 42 años cuando marcó en el torneo de 1994 en Estados Unidos.

Se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en anotar en una Copa del Mundo, detrás del delantero camerunés Roger Milla, quien tenía 42 años cuando anotó en el torneo de 1994 en Estados Unidos.

Contexto y comparación con Lionel Messi

Los goles de Cristiano llegaron después de que fuera criticado por irse sin anotar en el empate 1-1 de Portugal contra Congo en el partido inaugural del equipo.

Cristiano y el capitán argentino Lionel Messi se convirtieron este año en los únicos hombres en la historia en disputar seis mundiales. La racha goleadora del portugués comenzó en su debut en 2006, también marcó en 2010, 2014, 2018 y 2022.

Aunque comparte con Messi el récord de más torneos disputados, Cristiano queda como el único que ha anotado un gol en cada edición, pues Messi no anotó en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Los goles de Cristiano el martes le dejaron con 10 tantos en el torneo. Messi suma 18 tras un triplete en el debut de Argentina contra Argelia y dos goles más el lunes ante Austria, con los que se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del torneo.

El partido del martes fue el 230mo de la carrera internacional de Cristiano, la mayor cifra en la historia.

Es probable que esta sea la última Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo, quien conquistó la Eurocopa de 2016 con Portugal y la Liga de Campeones cinco veces con Manchester United y Real Madrid.