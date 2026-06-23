Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un nuevo día se abre paso en el horizonte del futbol mundial, y con él, la emoción característica de la

entra en una

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

. La recta final de la segunda jornada promete encuentros vibrantes donde cada minuto cuenta, cada jugada puede cambiar el destino y cada punto se vuelve determinante para mantenerse con vida en eldel planeta.Este martes, la jornada presenta cuatro partidos que captarán la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Las miradas estarán puestas en figuras de talla internacional como, quienes llegan con la presión y el liderazgo de guiar a sus selecciones hacia una victoria que podría ser decisiva en sus aspiraciones mundialistas.El duelo entre Portugal y Uzbekistán promete intensidad, con un conjunto luso que buscará imponer su jerarquía ante un rival que no tiene nada que perder. Por su parte, Inglaterra se mide ante Ghana en un choque que combina potencia física y talento ofensivo, mientras que Panamá intentará dar la sorpresa frente a una Croacia siempre peligrosa, experto en manejar los tiempos del partido.Finalmente, Colombia se enfrentará al Congo en un partido que despiertapor elde ambas escuadras.Horarios y canales para ver los partidos de la Fase de GruposHora:Transmisión:(streaming)Hora:Transmisión:(Pase Mundial)Hora:Transmisión:Hora:Transmisión: TV abierta (), TV de paga y