Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes
Este martes se disputan cuatro partidos decisivos en la fase de grupos del Mundial 2026 con figuras internacionales en acción.
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Un nuevo día se abre paso en el horizonte del futbol mundial, y con él, la emoción característica de laCopa del Mundo entra en una fase crucial
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. La recta final de la segunda jornada promete encuentros vibrantes donde cada minuto cuenta, cada jugada puede cambiar el destino y cada punto se vuelve determinante para mantenerse con vida en el torneo más importante del planeta.
Este martes, la jornada presenta cuatro partidos que captarán la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Las miradas estarán puestas en figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Harry Kane, quienes llegan con la presión y el liderazgo de guiar a sus selecciones hacia una victoria que podría ser decisiva en sus aspiraciones mundialistas.
El duelo entre Portugal y Uzbekistán promete intensidad, con un conjunto luso que buscará imponer su jerarquía ante un rival que no tiene nada que perder. Por su parte, Inglaterra se mide ante Ghana en un choque que combina potencia física y talento ofensivo, mientras que Panamá intentará dar la sorpresa frente a una Croacia siempre peligrosa, experto en manejar los tiempos del partido.
Finalmente, Colombia se enfrentará al Congo en un partido que despierta expectativas por el estilo dinámico de ambas escuadras.
Horarios y canales para ver los partidos de la Fase de Grupos
Portugal vs Uzbekistán
Hora: 11:00
Transmisión: ViX Premium (streaming)
Inglaterra vs Ghana
Hora: 14:00
Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)
Panamá vs Croacia
Hora: 17:00
Transmisión: ViX Premium
Colombia vs Congo
Hora: 20:00
Transmisión: TV abierta (Canal 5 y Canal 7), TV de paga y ViX Premium.
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