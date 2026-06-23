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Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes

Este martes se disputan cuatro partidos decisivos en la fase de grupos del Mundial 2026 con figuras internacionales en acción.

Por El Universal

Junio 23, 2026 12:25 p.m.
A
Mundial 2026: horarios y canales para partidos clave del martes
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      . La recta final de la segunda jornada promete encuentros vibrantes donde cada minuto cuenta, cada jugada puede cambiar el destino y cada punto se vuelve determinante para mantenerse con vida en el torneo más importante del planeta.
      Este martes, la jornada presenta cuatro partidos que captarán la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Las miradas estarán puestas en figuras de talla internacional como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Harry Kane, quienes llegan con la presión y el liderazgo de guiar a sus selecciones hacia una victoria que podría ser decisiva en sus aspiraciones mundialistas.
      El duelo entre Portugal y Uzbekistán promete intensidad, con un conjunto luso que buscará imponer su jerarquía ante un rival que no tiene nada que perder. Por su parte, Inglaterra se mide ante Ghana en un choque que combina potencia física y talento ofensivo, mientras que Panamá intentará dar la sorpresa frente a una Croacia siempre peligrosa, experto en manejar los tiempos del partido.
      Finalmente, Colombia se enfrentará al Congo en un partido que despierta expectativas por el estilo dinámico de ambas escuadras.
      Horarios y canales para ver los partidos de la Fase de Grupos
      Portugal vs Uzbekistán
      Hora: 11:00
      Transmisión: ViX Premium (streaming)
      Inglaterra vs Ghana
      Hora: 14:00
      Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)
      Panamá vs Croacia
      Hora: 17:00
      Transmisión: ViX Premium
      Colombia vs Congo
      Hora: 20:00
      Transmisión: TV abierta (Canal 5 y Canal 7), TV de paga y ViX Premium.

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      Se mantienen horarios confirmados para los partidos restantes de la fase de grupos

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