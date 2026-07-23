William Shatner revela la batalla familiar que libró contra el cáncer

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- La experiencia de salud que atravesaron William Shatner, actor de "Star Trek", y su hija Melanie los llevó a replantear su manera de ver la vida. Ambos recibieron un diagnóstico de cáncer con apenas un año de diferencia y, después de superar esa etapa, la actriz reflexionó sobre el impacto que tuvo en ella.

"Superar la enfermedad me cambió la vida. Ya no tengo miedo, y siento mucha libertad y alegría", declaró Melanie en una reciente entrevista con "People".

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El actor canadiense, de 95 años, y la intérprete, de 61, padecieron cáncer en etapa 4: ella fue diagnosticada con cáncer de mama, mientras que el protagonista del "capitán Kirk" en la franquicia de ciencia ficción recibió un diagnóstico de melanoma maligno que ya se había extendido a sus pulmones y cerebro.En 2022, Melanie detectó un pequeño bulto en su pecho. Aunque meses antes se había realizado una mamografía con resultados normales, decidió someterse a nuevos estudios que confirmaron que tenía cáncer de mama HER2 positivo con presencia en los ganglios linfáticos.Al enterarse, la actriz llamó a su padre muy angustiada. "Te llamé y te dije: ´Creo que me estoy muriendo´", recordó.Durante su tratamiento, Melanie se sometió a quimioterapia, una doble mastectomía, 30 sesiones de radioterapia y terapias dirigidas contra HER2.Cuando comenzaba a ver avances en su recuperación, la familia recibió otro duro golpe. En junio de 2023, William Shatner fue diagnosticado con el melanoma maligno.Melanie reconoció que sintió miedo, pues en ese momento todavía se encontraba en tratamiento y pensar en perder a su padre mientras ella también enfrentaba la enfermedad fue una situación difícil"Me dijeron: ´Tienes cáncer. Si hubieras llegado más tarde, estarías muerto´. ¿Ven? Esa es mi vida. Creo que el universo me está cuidando", expresó Shatner.El actor fue sometido a una cirugía para retirar el tumor de su mejilla y posteriormente recibió dos años de inmunoterapia para combatir las células cancerígenas.Para finales de 2024, ambos fueron declarados libres de cáncer. Melanie recordó que ese momento fue emocional, pues fue la tercera vez en su vida que vio llorar a su padre cuando le contó que ya estaba totalmente sana.Posterior a esa lucha, ambos encontraron nuevas formas de compartir sus historias. Melanie se convirtió en conferencista y participó en eventos para crear conciencia sobre el cáncer de mama, y Shatner continúa desarrollando proyectos relacionados con la música.Después de atravesar sus propios diagnósticos, padre e hija encontraron una nueva forma de acompañar a otras personas mediante "No Time but Now", un podcast donde hablarán con médicos, especialistas y sobrevivientes sobre salud y que será lanzado el próximo 29 de julio.