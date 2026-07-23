¿Cuándo y por dónde se podrán ver los partidos de Liga MX de la J2?
Del 24 al 26 de julio se disputan los siete partidos restantes de la segunda jornada del torneo Apertura 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, del 24 al 26 de julio, se jugarán los siete partidos restantes que corresponden a la segunda fecha del torneo Apertura 2026.
El calendario de la segunda jornada sufrió cambios porque este sábado, 25 de julio, la "Máquina" de Cruz Azul y los "Diablos Rojos" de Toluca disputarán el Campeón de Campeones. Razón por la que sus partidos se definieron el pasado martes, 21 de julio, donde los escarlatas cayeron (1-2) ante Pumas y los celestes triunfaron (2-1) ante Puebla.
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De momento, los compromisos adelantados colocaron a Cruz Azul como líder de la tabla general con seis unidades. Detrás del líder se encuentran Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas; todos con tres unidades.
¿Qué partidos faltan por jugarse en la segunda fecha del Apertura 2026?
Viernes, 24 de julio
Tijuana vs León | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
Atlante vs América | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.
Sábado, 25 de julio
Chivas vs FC Juárez | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Disney+ Premium y FOX One.
Domingo, 26 de julio
Necaxa vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.
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