¿Cuándo y por dónde se podrán ver los partidos de Liga MX de la J2?

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana, del 24 al 26 de julio, se jugarán los siete partidos restantes que corresponden a la segunda fecha del torneo Apertura 2026.

El calendario de la segunda jornada sufrió cambios porque este sábado, 25 de julio, la "Máquina" de Cruz Azul y los "Diablos Rojos" de Toluca disputarán el Campeón de Campeones. Razón por la que sus partidos se definieron el pasado martes, 21 de julio, donde los escarlatas cayeron (1-2) ante Pumas y los celestes triunfaron (2-1) ante Puebla.

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De momento, los compromisos adelantados colocaron a Cruz Azul como líder de la tabla general con seis unidades. Detrás del líder se encuentran Pachuca, Tijuana, Atlas, Toluca, Monterrey, Necaxa, América, Puebla y Pumas; todos con tres unidades.¿Qué partidos faltan por jugarse en la segunda fecha del Apertura 2026?Viernes, 24 de julioTijuana vs León | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.Atlante vs América | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, ESPN y Disney+ Premium.Sábado, 25 de julioChivas vs FC Juárez | 17:07 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.Santos Laguna vs Atlas | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.Tigres vs Atlético de San Luis | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Disney+ Premium y FOX One.Domingo, 26 de julioNecaxa vs Monterrey | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.Pachuca vs Querétaro | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX y FOX One.