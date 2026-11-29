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México.- La Máquina del Cruz Azul tiene prácticamente asegurado su boleto a las semifinales del Apertura 2026 y buscará confirmarlo este domingo cuando reciba a los Esmeraldas del León en el Estadio Banorte, en la vuelta de los cuartos de final.

El contundente 4-0 conseguido en la ida en el Nou Camp llenó de confianza al conjunto dirigido por Joel Huiqui, que sigue firme en su camino hacia el bicampeonato. En el primer duelo, los cementeros jugaron por nota ante un rival que tuvo más tiempo el balón, pero sin generar peligro real. Con la eliminatoria encaminada, se espera que Huiqui realice rotaciones para dar minutos a jugadores con menor actividad, manteniendo un cuadro altamente competitivo.

Enfrente, el equipo de Javier Gandolfi tuvo poca respuesta como local y ahora afronta una misión casi imposible en el Coloso de Santa Úrsula: ganar por al menos cinco goles de diferencia para avanzar, ya que el empate global favorece a los celestes.

Cruz Azul va paso a paso por su undécima estrella, mientras León intentará cerrar con dignidad ante una delantera encendida. El duelo inicia a las 21:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX.

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