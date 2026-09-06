Cruz Azul, por otro triunfo ante Santos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- La Máquina del Cruz Azul tendrá este fin de semana una oportunidad más para arribar a puestos de liguilla al enfrentar a uno de los coleros del torneo, Santos Laguna, en el marco de la fecha 7 del Apertura 2026.

En lo que será una jornada futbolística atípica, pues cuatro juegos fueron reprogramados por la Leagues Cup, La Máquina tendrá que aprovechar que algunos equipos no jugarán para escalar en los puestos de la tabla general.

Hasta el momento el cuadro de Joel Huiqui tiene 9 unidades, que lo ubican en el puesto 10 general, por lo que un triunfo es más que urgente. El cuadro de La Noria salió el fin de semana pasado de una racha de tres derrotas consecutivas al vencer a Necaxa, lo que le da ánimos para encarar a uno de los peores equipos como lo es el cuadro de la Comarca lagunera.

Sin embargo, el funcionamiento cementero aún no es el mismo con el que se coronó en el Clausura 2026, ha dejado muchas dudas su accionar, particularmente la defensa, que sufre contra jugadores veloces y desequilibrantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, ante Santos, Cruz Azul tiene la oportunidad de sacar nuevamente su juego envolvente y que no deja respirar al rival, pues jugará de local, en una cancha donde los visitantes bajan su nivel ostensiblemente. Se espera que la Máquina ya recupere a jugadores lesionados como Carlos Rotondi y Gonzalo Piovi, que le han hecho falta, además de Erick Lira, tras su frustrado paso al futbol europeo con el Mónaco francés. También se espera que en breve ya pueda contar con el nuevo refuerzo, Alan Mozo, proveniente del Pachuca.

Por su parte, Santos llega al partido contra los Cementeros con el alivio de cortar la racha de cinco derrotas al lograr su primer punto con el empate a cero ante Tigres.

Si bien no es algo para sorprender, si le da al técnico Renato Paiva un respiro de saber que ya no perdieron y empezar a planificar un mejor torneo que lo saque de los últimos lugares de la general.

Sin embargo, se enfrentará a un equipo que empieza a recobrar la mística ganadora que lo ha caracterizado en los últimos torneos.

El cuadro lagunero llega como víctima y tendrá que hacer un gran esfuerzo para no salir con la derrota en la frente que lo mantenga sumido en el Apertura 2026.

Los de la Laguna se vieron bien ante Tigres, con opciones de gol, pero con la falta de contundencia al frente; aunque los norteños tampoco son un equipo que espante en la actualidad, pues también viene sufriendo.

Así. Cruz Azul recibirá en el Banorte a Santos Laguna este domingo en punto de las 17:00 horas, partido que será transmitido por Canal 5, TUDN y Vix.