Cruz Azul resiste y vencen al Union

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FILADELFIA.- Desde el primer minuto, Cruz Azul dejó claro que estaba decidido a ganar y, contra el Union de Filadelfia, los dirigidos por Joel Huiqui firmaron su primera victoria (1-0) en Leagues Cup.

El gol que abrió el marcador llegó prácticamente desde el vestidor. Apenas al 3´, José Paradela aprovechó un servicio de Omar Campos y, con un potente disparo, venció al guardameta rival.

La anotación tempranera representó un duro golpe para el Union. Dueño de la posesión y del ritmo de juego, el club mexicano controló las acciones durante gran parte de la primera mitad, moviendo el balón con paciencia y obligando al cuadro de la MLS a perseguirlo constantemente.

La Máquina fue el equipo que más insistió al ataque e incluso llegó a celebrar un segundo gol, aunque la acción terminó invalidada por posición adelantada.

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Con la obligación de reaccionar, Filadelfia regresó al terreno de juego con una postura mucho más agresiva. El conjunto estadounidense adelantó líneas y comenzó a generar peligro constante sobre la portería defendida por Kevin Mier.

Los minutos finales estuvieron cargados de tensión para la escuadra celeste. Replegado en su propio campo y defendiendo la ventaja obtenida desde el arranque, Cruz Azul encontró en Mier a su figura, luego de que el guardameta apareciera con una intervención providencial para evitar la anotación que habría cambiado el rumbo del encuentro.

Filadelfia luchó hasta el último instante, pero la sólida resistencia mexicana terminó por imponerse, sellando la victoria.