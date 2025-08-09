logo pulso
D. Reyes ya tiene nuevo equipo

Por Agencias

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
D. Reyes ya tiene nuevo equipo

Querétaro tiene urgencia de mejorar su plantilla, y el nuevo dueño, Marc Spiegel, ha abierto la cartera para apuntalar la zona defensiva.

De acuerdo con reportes, los Gallos llegaron a un acuerdo con Diego Reyes para que se una al equipo como agente libre tras su paso por Tigres. 

El defensor mexicano de 32 años vistió seis años la playera de los felinos, sin embargo, hace unas semanas anunció su salida del equipo tras no entrar en planes de Guido Pizarro.

Reyes se suma a los recientes fichajes de Carlo Adriano y Santiago Homenchenko, quienes serán presentados de manera oficial próximamente.

Diego Reyes cuenta con una amplia experiencia tanto en México, Europa y Selección Nacional, recordando que jugó en Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahçe y Leganés.

Además, con el Tri fue parte de la convocatoria para Brasil 2014 y Rusia 2018, aunque en este último fue baja de última hora por lesión.

En 2012, fue un elemento clave en la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

