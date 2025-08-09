Ganan Piratas ante los Rojos

PITTSBURGH.- Bryan Reynolds conectó un triple de dos carreras con dos outs en la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh se recuperaron para vencer 3-2 a los Rojos de Cincinnati el viernes por la noche.

Isiah Kiner-Falefa recibió una base por bolas con uno fuera de Tony Santillan (1-4), y Tommy Pham pegó un sencillo con dos outs para poner corredores en las esquinas. Reynolds bateó un triple al jardín derecho en el primer lanzamiento de Santillan.

Kyle Nicolas (1-0) lanzó la octava entrada para llevarse la victoria, y el dominicano Dennis Santana trabajó la novena para su séptimo salvamento.

El abridor de los Piratas, Mitch Keller, permitió dos carreras con seis hits y tres bases por bolas en cinco entradas y dos tercios de labor. Dauri Moreta reemplazó a Keller con dos outs y dos en base, y Tyler Stephenson conectó su segundo lanzamiento para un doble que puso a los Rojos arriba 2-1.

El novato de los Rojos, Chase Burns, ponchó a diez en seis entradas y permitió una carrera con tres hits. Superó las 100 millas por hora cinco veces mientras ponchaba al lado en la primera entrada.

Cincinnati llenó las bases sin outs en la segunda entrada contra Keller, pero solo logró una carrera con un rodado de doble play de Jake Fraley.

Reynolds y el dominicano Oneil Cruz conectaron dobles consecutivos al inicio de la cuarta entrada para empatar 1-1.

Pittsburgh (51-66) ha ganado siete de 11. Cincinnati (60-57) ha perdido tres seguidos y siete de 11.

Por los Rojos, los dominicano Miguel Andujar bateó de 1-1, Elly de la Cruz de 4-1 y Santiago Espinal de 1-0.

Por los Piratas, los dominicanos Liover Peguero de 3-1 y Oneil Cruz de 4-1 con una impulsada.