Monterrey y Guadalajara recibirán el Repechaje

Aunque no hay un anuncio oficial de parte de FIFA, Guadalajara y Monterrey recibirán dos partidos de repechaje entre el 23 y 31 de marzo próximo. El primero en confirmar esto fue el gobernador de Monterrey, Samuel García. Y posteriormente, Alejandro Hutt, Host City Manager de Monterrey, se mostró orgulloso de recibir los encuentros, que servirán como preparación para la Copa del Mundo.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del mundial. cinco juegos oficiales en la mejor sede ¡ponte nuevo, ponte mundial!”, sostuvo el político en su cuenta de X.

“Es una gran responsabilidad, es producto del trabajo de muchas personas. El equipo de operaciones del estadio (de Rayados) se ha lucido con el cambio de cancha y hoy está lista”, comenta Hutt, quien entiende que los dos partidos serán importantes para complementar los partidos del 14, 20 y 24 de junio en los encuentros de primera fase, además del partido de segunda fase que tendrán en el estadio Monterrey.

Los dos encuentros de Play offs que recibirán Guadalajara y Monterrey serán los de repechaje interncontinental, en donde seis selecciones buscarán los últimos dos boletos para el Mundial 2026. Los equipos que particirán serán Nueva Caledonia, por parte de Oceanía, el séptimo lugar de Conmebol, que ene este momento lo disputan Venezuela y Bolivia, el ganador del Playoff de Asia y de Africa, además de los dos mejores segundos lugares de la ronda final de Concacaf. La UEFA no formará parte del Repechaje debido a que tiene 16 plazas directas al Mundial.

El Repechaje se llevará a cabo como un torneo de eliminación directa a partidos únicos. Primero se disputarán las semifinales en dos partidos entre las cuatro selecciones con el menor ranking de la FIFA. Posteriormente se llevarán dos Finales, entre los ganadores de estos partidos, que se enfrentarán a las dos selecciones con el ranking más alto de acuerdo con la FIFA. Los ganadores de las finales serán los acreedores a los dos últimos boletos para el Mundial 2026.

“Como sede nos permitirá probar el Sistema de movilidad y transportación, operativos seguridad, logística, hoteles y aeropuerto. Proyectar a Guadalupe, Monterrey y Nuevo León turísticamente”, añade Hutt.