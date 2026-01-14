Dan a conocer nuevo nombre del Estadio 'Alfonso Lastras'

Con el compromiso de seguir creciendo como institución y proyectar al club hacia nuevas metas deportivas, sociales y comerciales, el Club Atlético de San Luis informó a la afición, medios de comunicación y sociedad potosina en general que, a partir de enero de 2026, nuestro estadio será oficialmente renombrado como: Estadio Libertad Financiera.

"Esta decisión representa mucho más que un cambio de nombre. Se trata de un paso firme en la evolución del club con visión al futuro, basado en una alianza estratégica con Libertad Financiera, una institución sólida y confiable, orgullosamente mexicana, con quien compartimos valores esenciales: compromiso social, raíces locales y una firme apuesta por el desarrollo de nuestra comunidad", dice el comunicado.

"A lo largo de los años, el Estadio Alfonso Lastras ha sido escenario de momentos inolvidables que han forjado la identidad deportiva de San Luis Potosí. Reconocemos y valoramos profundamente ese legado que vive en cada tribuna, en cada gol, en cada historia que ha nacido bajo sus luces.

"Hoy, ese legado se proyecta hacia adelante con un nuevo nombre que refleja no solo una transformación de imagen, sino también una declaración de futuro. Estadio Libertad Financiera simboliza esta nueva etapa del club, donde el crecimiento institucional se alinea con la pasión de nuestra afición y el compromiso de fortalecer al fútbol potosino desde sus cimientos.

"Este anuncio marca el inicio de una transición responsable y respetuosa, que se desarrollará entre los meses de agosto y diciembre del presente año, e incluirá diversas acciones de comunicación, identidad visual, activaciones sociales y encuentros con nuestra afición para construir juntos esta nueva historia.

"Agradecemos a toda la comunidad potosina por acompañarnos en cada paso y a Libertad Financiera por confiar en nuestro proyecto. Unidos, seguiremos escribiendo capítulos de orgullo para San Luis, su gente y su equipo", señaló el club potosino.