De Alba asegura lugar en el Chase

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto potosino Alex de Alba y el AGA Racing Team cerraron de manera positiva la temporada regular 2026 de NASCAR México Series, luego de conseguir el octavo lugar en la Puebla 110, resultado que le permitió asegurar su clasificación al Chase, donde buscará refrendar el campeonato conquistado en 2025.

El octavo episodio del calendario se disputó en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla, escenario que recibió la última competencia de la fase clasificatoria del serial de autos stock más importante de Latinoamérica.

Alex de Alba inició su actividad el sábado 22 de agosto con las sesiones de prácticas y posteriormente la calificación, al mando del auto #14 AGA de Manzana. Tras una intensa jornada, el piloto potosino consiguió colocarse en el undécimo puesto de la parrilla de salida, por lo que tenía por delante el reto de avanzar posiciones durante la carrera.

La competencia denominada "Puebla 110" se disputó el domingo 23 de agosto y presentó una intensa lucha por los lugares que otorgaban el pase a la postemporada. De Alba logró mantenerse dentro del grupo puntero y, con una actuación consistente, avanzó posiciones hasta recibir la bandera a cuadros en el octavo lugar de NASCAR México Series.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El resultado fue suficiente para que el piloto potosino asegurara uno de los boletos al Chase 2026, fase definitiva del campeonato en la que la regularidad y los resultados serán fundamentales para aspirar nuevamente a la corona.

Con la clasificación de Alex de Alba, el AGA Racing Team mantiene vivo el objetivo de repetir el campeonato conseguido durante la temporada 2025. La espera para el equipo potosino será corta, ya que NASCAR México Series tendrá solamente dos semanas de receso antes de regresar a la actividad.

La novena fecha del campeonato, que marcará el inicio del Chase 2026, se disputará el próximo 5 de septiembre en el Autódromo Monterrey, donde Alex de Alba comenzará formalmente la búsqueda de un nuevo campeonato dentro de la categoría.