De Miñaur llega a 50 triunfos en el año

SHANGHÁI.- Alex de Miñaur se convirtió en el tercer jugador esta temporada con 50 victorias en la gira de tenis masculino al derrotar el miércoles por 7-5, 6-2 a Nuno Borges en el Masters de Shanghái

El australiano conectó 19 tiros ganadores en una 1 hora y 47 minutos para alcanzar por séptima ocasión los cuartos de final de un Masters 1000. En 2025, Di Miñaur solo es supero por el número uno mundial Carlos Alcaraz, con 67 victorias, y Taylor Fritz, con 50.

En su mejor temporada anterior, De Miñaur ganó 47 encuentros en 2024, además de ganar dos títulos.

El séptimo cabeza de serie enfrentará a continuación al ruso Daniil Medvedev (16to cabeza de serie), quien derrotó 7-6 (6), 6-7 (1), 6-4 al estadounidense Learner Tien.

Además, el canadiense Felix Auger-Aliassime (12do preclasificado) eliminó 6-4, 6-2 al italiano Lorenzo Musetti (8vo). Se citó en cuartos con el francés Arthur Rinderknech, quien sorprendió 6-3, 7-6 (5) al checo Jiri Lehecka (15to).

Rinderknech, 54 en el ranking mundial, venía de eliminar a Alexander Zverev, el tercera cabeza de serie.