Se disparan el narcomenudeo y robos de carga: Badillo M.

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, calificó de “alarmantes” las cifras crecientes de delitos como el robo de carga y el narcomenudeo, pero dijo que “más que preocuparnos, debemos ocuparnos” y resaltó la necesidad de fortalecer la coordinación de las autoridades municipales y estatales con la esfera federal.

Citó que precisamente en materia federal, la estrategia de seguridad por parte del secretario Omar Hamid García Harfuch, ha logrado que ciertos delitos vayan a la baja pero que es necesario “redoblar esfuerzos y acciones en uno de los cuatro ejes de la estrategia nacional que es la coordinación entre todos los órdenes de gobierno”.

El legislador destacó que en sus recorridos por la carretera 57, la vía de mayor tráfico en el país ha detectado mayor presencia de la Guardia Nacional para la prevención del delito y que además existe una mayor cultura de la denuncia por parte de las personas que, por desgracia, se ven afectadas por la criminalidad.

Añadió que, desde el Congreso, se hará un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que redoblen sus esfuerzos de coordinación y comentó que si es necesario algún cambio en el marco normativo con el que el Poder Legislativo local pueda ayudar, estará al pendiente de que se pueda hacer.

Finalmente, Badillo Moreno recordó que está próxima a realizarse la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado en la cual se verán las cifras y los resultados que se han obtenido en materia de combate a la delincuencia.