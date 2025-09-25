Debutará Jaxson Dart con Gigantes de NY

EAST RUTHERFORD, NJ.- Jaxson Dart asumió el puesto de mariscal de campo titular de los Giants de Nueva York en la práctica el miércoles, más de 24 horas después de enterarse de que el trabajo es suyo.

Las emociones del novato sobre este ascenso son simples.

“Estoy listo”, afirmó Dart. “No fue nada extra. Siempre dices algo como, ‘voy a prepararme cada semana de la misma manera’. Pero en realidad, tienes diferentes responsabilidades como titular”.

Dart asume esas responsabilidades del veterano Russell Wilson, ganador del Super Bowl y quien fue repetidamente llamado el mejor mariscal de campo del equipo durante la primavera y el verano. Wilson y los Giants comenzaron la temporada con tres derrotas, y Dart estará detrás del centro para su debut en la NFL el domingo, cuando reciban a los invictos Chargers de Los Ángeles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Quiero hacer lo mejor para ser una chispa”, expresó Dart. “Quiero crear emoción en el campo. Quiero ser explosivo cuando haya oportunidades y sólo aportar un poco de estilo”.

El entrenador Brian Daboll se negó a decir por qué está dejando a Wilson en el banquillo a cambio de Dart, de 22 años y seleccionado en la primera ronda desde Mississippi. El quarterback debutante aún no ha intentado un pase en un partido profesional que cuente.

Daboll calificó como privadas sus conversaciones con Wilson, Dart, el gerente general Joe Schoen y los dueños. Se negó a profundizar en cómo la foja del equipo, su seguridad laboral u otros factores influyeron en el cambio en la posición más importante del fútbol americano.

“Es mi decisión”, repitió Daboll varias veces. “No voy a entrar en detalles. Creo que es lo correcto para nuestro equipo de fútbol, y por eso lo estoy haciendo”.

Daboll dijo que el coordinador ofensivo Mike Kafka retendría las funciones de decidir las jugadas. Hasta ahora, Dart ha participado en seis jugadas, cediendo el balón cuatro veces y corriendo dos veces.

“Sólo necesita salir y hacer su trabajo: tomar buenas decisiones, lanzar el balón donde necesita lanzarlo, hacer jugadas sueltas si necesita hacerlas y cuidarlo, y no tiene que hacer más que eso”, comentó Daboll. “Habrá muchas cosas de las que aprender. He hecho esto una vez antes. No es perfecto, pero sé que está haciendo todo lo que puede a fin de prepararse para jugar este deporte y eso es todo lo que se puede pedir”.

El hecho de que Daboll diga que había “hecho esto una vez antes” es una referencia a Josh Allen de Buffalo, quien comenzó 11 juegos como novato en 2018. Daboll era el coordinador ofensivo de los Bills en ese momento.