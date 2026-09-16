Definidas sedes de la final de UCL 2028 y 2029

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GINEBRA.- El renovado Camp Nou del Barcelona fue elegido por encima del estadio de Wembley en Londres para albergar la final de la Liga de Campeones de 2029, anunció la UEFA el martes.

La elección le da al Barça un partido de gran cartel un año antes de que España sea coanfitriona del Mundial de 2030 junto con Portugal y Marruecos. El renovado Santiago Bernabéu del Real Madrid y un estadio de 115.000 asientos que se construye en Casablanca pujan por la sede de la final de un torneo que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina al celebrarse el centenario de la Copa.

El comité ejecutivo de la UEFA también confirmó que la final de la Liga de Campeones de 2028 regresará al estadio del Bayern Múnich, que fue el único postor, apenas tres años después de la edición de 2025.

La victoria del Barça se produjo siete meses después de su retirada formal de la acción legal contra la UEFA vinculada a la Superliga, impulsada por clubes históricos encabezados por el Real Madrid y que fracasó rápidamente en 2021.

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La reconstrucción, largamente retrasada, del Camp Nou —con capacidad para 105.000 espectadores— sigue en marcha, con la grada superior y el techo aún en construcción.

"La candidatura del Barcelona se ha impuesto gracias, en buena parte, a las características únicas del Spotify Camp Nou, con una capacidad de más de 104.000 espectadores y una oferta VIP que no tiene ningún otro estadio europeo en la actualidad", dijo el club en un comunicado

El Barça fue sede por última vez de una final de la Liga de Campeones en 1999, cuando dos goles del Manchester United en el tiempo añadido sorprendieron a un Bayern dominante.

Wembley la ha albergado tres veces desde entonces —en 2011, 2013 y 2024— y ocho veces en total desde que la Copa de Europa comenzó hace 71 años.

La final de la actual edición de la Liga de Campeones se disputará en Madrid, en el estadio Metropolitano del Atlético.

El histórico Lyon obtiene una final de la Liga de Campeones femenina.