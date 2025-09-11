Del Toro no deja de ganar

México.- Isaac del Toro no deja de sorprender al mundo y continúa con una estrategia impecable, gran resistencia y madurez, escribiendo su propia leyenda en el ciclismo internacional.

El mexicano, quien hace unos días otorgó una muestra de su talento al conquistar el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar esta clásica competencia italiana, repitió la dosis y se llevó con autoridad el Giro della Toscana 2025.

El atleta originario de Ensenada, Baja California, tuvo que adaptarse a los cambios de clima durante los 190 kilómetros de la prueba, pero ejecutó un ataque perfecto antes de la cima del Monte Serra, lo que le permitió marcar el ritmo, tomar ventaja y llegar en solitario a la meta, con un tiempo de 4:25:38 horas, con lo que solidificó todavía más su estatus entre los mejores pedalistas en el presente año.

El resultado del joven integrante del equipo UAE Team Emirates, que representó su undécimo triunfo en el año, fue celebrado por los aficionados italianos, quienes —ante su amplia ventaja— reconocieron la superioridad del mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este gesto fue agradecido por Del Toro, quien levantó la mano en señal de victoria, una estampa que comienza a hacerse habitual en las pruebas donde compite.

“El plan del equipo era intentar algo hoy [ayer], pero sabíamos que no sería fácil. Mis compañeros hicieron un gran trabajo desde el principio. Cuando me encontré solo en la cabeza, sólo pensé en apretar, y sabía que podía hacerlo. Me gusta competir aquí en Italia, los aficionados son muy atentos y apasionados por el ciclismo”, mencionó Del Toro, todavía inmerso en la emoción por su nuevo logro.

Con 14 victorias en su carrera profesional y un par de oportunidades más en su ya muy exitosa gira por Italia, Del Toro reafirma su lugar como uno de los protagonistas del ciclismo mundial, y lo mejor es que apenas es el comienzo de una carrera prometedora.