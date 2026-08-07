Del Toro renueva con la emiratí

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El ciclista mexicano Isaac del Toro continuará con el UAE Team Emirates-XRG hasta el final de la temporada 2031, luego de renovar su contrato con la escuadra emiratí, informó ESPN.

A sus 22 años, Del Toro amplió su vínculo con el equipo después de consolidarse como una de las grandes revelaciones del ciclismo internacional, tras finalizar subcampeón del Giro de Italia 2025 y subir al podio en su debut en el Tour de Francia 2026.

El mexicano llegó al UAE Team Emirates-XRG en 2024, procedente de las categorías juveniles, luego de conquistar el Tour de l´Avenir 2023, considerado una de las competencias más importantes para ciclistas menores de 23 años.

Su irrupción en las Grandes Vueltas se dio en el Giro de Italia 2025, donde sorprendió al terminar segundo en la clasificación general, conquistar la etapa 17 y adjudicarse la maglia blanca como el mejor joven de la competencia. Además, vistió la maglia rosa durante 11 días, antes de ceder el liderato en la penúltima etapa.

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En 2026 confirmó su crecimiento al debutar en el Tour de Francia, donde finalizó tercero en la clasificación general, únicamente por detrás del esloveno Tadej Pogacar y del belga Remco Evenepoel. También obtuvo el maillot blanco como el mejor ciclista joven y consiguió el triunfo en la segunda etapa, disputada entre Tarragona y Barcelona, con llegada en Montjuïc.

De acuerdo con ESPN, la temporada 2026 del bajacaliforniano también incluye las victorias en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, resultados que consolidaron su posición como una de las principales figuras del equipo.

Con esta renovación, Isaac del Toro permanecerá en las filas del UAE Team Emirates-XRG hasta el cierre de la temporada 2031, en una apuesta del conjunto por mantener a una de las jóvenes promesas más destacadas del ciclismo mundial.