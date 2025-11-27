Deporte adaptado potosino, presente en la Gala COPAME

San Luis Potosí tiene presencia en la primera edición de la Gala COPAME 2025, organizada por el Comité Paralímpico Mexicano para reconocer a los atletas más destacados del país en deporte adaptado y paralímpico. Entre los nominados figura Jesús Eduardo Ponce Bueno, ganador del Premio Estatal del Deporte 2025 en la modalidad de Deporte Adaptado, junto a su entrenadora Mariela Ferrer, quienes compiten en la categoría de Revelación del Año.

Jesús Eduardo, originario de Ciudad Valles, se consolidó como una de las promesas del deporte adaptado mexicano tras coronarse con la medalla de oro en los Juegos Para Panamericanos Chile 2025, en la disciplina de parapowerlifting. Durante la competencia, levantó 100 kilogramos en la categoría 54-59 kg Rookie Best Lift, superando su propia marca mundial de 95 kilogramos.

El atleta potosino también ha tenido un año sobresaliente fuera de América: obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Parapowerlifting en Egipto y conquistó dos preseas doradas en la Paralimpiada Nacional 2025, celebrada en Aguascalientes.

Por su parte, Mariela Ferrer Sánchez es una destacada entrenadora mexicana de parapowerlifting y halterofilia, y la actual entrenadora nacional de la selección mexicana de parapowerlifting. Es reconocida por su amplia trayectoria y por guiar a atletas a podios en competencias internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la halterofilia y 10 años como entrenadora estatal de parapowerlifting en Veracruz antes de asumir su cargo nacional.

La Gala COPAME busca destacar tanto los logros del año como trayectorias sobresalientes, incluyendo categorías como “Atleta Leyenda” y “Atleta Pionero” en ramas femenil y varonil, reconociendo a quienes han representado a México en el más alto nivel mundial.