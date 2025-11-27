Presentaciones literarias en el Festival de Letras

Este jueves 27 de noviembre el XVIII Festival Internacional de Letras continúa su programación con actividades distribuidas en distintos recintos del Centro Histórico. El programa del día reúne presentaciones editoriales, propuestas escénicas y lecturas que articulan voces diversas dentro del panorama literario actual.

A las 17:00 horas se desarrollarán dos presentaciones de libro. En el Patio Central del Palacio Municipal se presentará Orquídeas todo el año de Cale Agundis. De forma paralela, en Gandhi Centro, Alberto Ruy Sánchez dará a conocer El silencio del gato, obra que será comentada por Vanessa Cortés Colis.

Más tarde, a las 18:00 horas, Caja Real recibirá la lectura-diaporama ¿Qué es la página?, a cargo de E. Tonatiuh Trejo, quien abordará la relación entre palabra e imagen desde una propuesta experimental. En ese mismo horario, Plaza de Armas será sede de La Principita, espectáculo de marionetas bilingüe francés–español presentado por Ohtli Prod. A.C., bajo la dirección de Netty Radvanyi con la participación de Francia Castañeda, Arantxa Marchant e Isabel Vázquez.

El programa avanzará a las 19:00 horas con las lecturas magistrales de grupo en el Patio de la Unidad Administrativa Municipal. La sesión reunirá a Rosa Beltrán, Nuria Kaiser, Hermann Bellinghausen, Francisco Márquez y Gioconda Belli, quienes compartirán fragmentos de su obra reciente.

Así, esta jornada concentrará propuestas literarias y escénicas que muestran el alcance del festival en distintos formatos y espacios, con actividades abiertas al público y pensadas para distintos intereses dentro del marco de esta edición.