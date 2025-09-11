Descarta ‘Piojo’ dejar Costa Rica

El mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera aseguró que renunciar como técnico de la selección de Costa Rica “sería lo más cobarde”, luego de que la afición reclamó su salida tras empatar en las primeras dos jornadas de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf, lo que compromete sus opciones para clasificar directo al Mundial 2026.

El grito de “¡Fuera, Piojo!, ¡Fuera, Piojo!” por parte de los aficionados se escuchó la noche del martes en el Estadio Nacional de San José, tras el sufrido empate 3-3 que Costa Rica consiguió contra Haití.

Las críticas de los aficionados en el estadio y en redes sociales hacia el ‘Piojo’ y el desempeño de los jugadores, también se ha reflejado en la prensa local, e incluso varios periodistas pidieron la salida de Herrera y la contratación de un técnico emergente del ámbito local que conozca el medio y a los futbolistas.

“Sería lo más cobarde de mi parte”, dijo Herrera el martes sobre la posibilidad de renunciar tras el empate contra Haití.

CRÍTICAS

“Costa Rica regaló la victoria y empató a 3 contra Haití. Desastrosa segunda parte de la tricolor”, reseñó el Diario Extra, mientras que el diario La Nación afirmó que “La Selección de Costa Rica vive una noche de terror, termina silbada y con el grito de ¡fuera piojo!”.

Lo que parecía ser una eliminatoria accesible para Costa Rica, con Canadá, Estados Unidos y México sin participar por ser los anfitriones del Mundial, se ha convertido en un dolor de cabeza tras los dos empates inesperados: el pasado viernes de visita ante Nicaragua (1-1), y el del martes en casa ante Haití (3-3).

Costa Rica ganaba 1-0 en Managua con un jugador más debido a la expulsión del nicaragüense Jason Coronel, pero cedió el empate, y contra Haití estaba arriba por 2-0 al descanso, concedió 3 goles en el segundo tiempo para finalmente rescatar el empate sobre la hora.

La prensa local ha criticado el manejo de los partidos de Herrera, en especial por no reforzar la marca en el medio campo cuando el equipo tenía la ventaja en el marcador y por realizar cambios muy tarde.

“El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes la ventaja, la forma de juego. No entiendo lo que pasa. Regalamos jugadas tontas, dejamos de tener la pelota y le damos la iniciativa al rival”, declaró Herrera en la conferencia de prensa posterior al partido contra Haití.

Costa Rica prácticamente no tiene margen de error, ya que es segunda del Grupo C por debajo de Honduras (4 puntos), igualada con Haití (2) y por encima de Nicaragua (1). Solo el primer lugar del grupo clasificará de forma directa al Mundial.