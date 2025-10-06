logo pulso
Chocan moto y carro en Praderas del Maurel

Circulaba sobre la calle Jesús Yurén

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan moto y carro en Praderas del Maurel

Con golpes leves resultó un motociclista luego de chocar contra un carro en la colonia Praderas del Maurel, los dos vehículos presentaron daños considerables pero los conductores llegarían a un acuerdo reparatorio.

Los hechos se registraron alrededor de las dos de la tarde de este domingo, cuando el joven motociclista circulaba sobre la calle Jesús Yurén al llegar a la calle de Adolfo López Mateos, chocó de frente contra el costado derecho de un automóvil FIAT de color rojo que en esos momentos circulaba por ahí.

A causa del impacto, el motociclista se proyectó al piso ocasionándose algunos golpes, siendo atendido por socorristas de la Cruz Roja que determinaron que por suerte no presentaba lesiones graves, solamente algunos golpes que no ameritaban hospitalización.

Elementos de Tránsito Municipal de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance, aunque se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio para que los vehículos no fueran enviados a una pensión.

