Un éxito Encuentro de Atletismo Máster

Con gran entusiasmo y participación se llevó a cabo el Tercer Encuentro por el Atletismo Máster, organizado por la Asociación de Atletismo Máster de San Luis Potosí, A.C., en las instalaciones del Colegio Miguel M. de la Mora. El evento reunió a atletas, entrenadores y autoridades deportivas en un ambiente de unidad, reconocimiento y compañerismo, con el propósito de celebrar los logros del año y definir los retos hacia el 2026.

Durante la jornada, el Mtro. José Sergio Martínez Tovar, presidente de la Asociación, presentó el informe del Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo 2025, celebrado en San Luis Potosí el pasado mes de julio. En dicha competencia, la delegación potosina consiguió un sobresaliente quinto lugar nacional con más de 120 medallas, consolidándose como una de las potencias del atletismo máster en México.

Como parte del programa, se entregaron reconocimientos a los atletas potosinos que participaron en el campeonato, destacando su esfuerzo, disciplina y compromiso con el deporte. También se compartieron detalles sobre la participación de la delegación en el próximo Campeonato NORCECA Máster 2025, a celebrarse en la Ciudad de México del 6 al 9 de noviembre, además de presentar los planes y proyectos deportivos para el 2026.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la entrega de reconocimientos especiales a patrocinadores y colaboradores que brindaron su apoyo en la organización del Campeonato Nacional Máster 2025, contribuyendo al éxito y lucimiento del evento.

En su mensaje, el presidente de la Asociación destacó el espíritu que caracteriza al movimiento máster en San Luis Potosí: “El atletismo máster potosino es ejemplo de disciplina, esfuerzo y amor por el deporte. Cada atleta representa no solo una medalla, sino una historia de superación y compromiso. Este encuentro es una muestra de que seguimos creciendo unidos como familia máster.”

La jornada concluyó con una fotografía grupal, símbolo de unidad y del compromiso compartido de continuar promoviendo la actividad física, la convivencia y el desarrollo deportivo en todas las edades.