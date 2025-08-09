Difícil etapa siete para Canel’s-Java

La séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada entre Armenia y Cali sobre un recorrido de 180.6 kilómetros, dejó un sabor amargo para el equipo Canel’s-Java, que sumó una nueva baja por problemas estomacales, en una jornada marcada por el calor, la velocidad y el desgaste acumulado.

Tras el buen desempeño del “Pistolero” Efrén Santos en la exigente etapa reina del día anterior, el arranque de este séptimo recorrido pintaba alentador. Sin embargo, apenas en el kilómetro 16, Santos presentó una fuerte recaída a causa de una infección estomacal que le provocó deshidratación severa, obligándolo a abandonar la competencia y a recibir atención médica inmediata. Con su salida, ya son tres los ciclistas de Canel’s-Java que se retiran por el mismo problema, una situación que también ha afectado a corredores de otros equipos, incluido el veterano internacional Óscar Sevilla.

Con solo cuatro representantes en ruta Heiner Parra, Ángel Gil, Ignacio Prado y el irlandés Cormac McGeough, el equipo potosino buscó protagonismo tanto en los tres premios sprint como en la llegada. El perfil de la etapa, con salida a 1,522 metros sobre el nivel del mar y descenso hasta los 1,020 metros en meta, favoreció a los velocistas. Ahí, McGeough intentó conectar con el grupo delantero, respaldado por el trabajo de sus compañeros.

En meta, Cormac McGeough fue el mejor ubicado del equipo, cruzando en la posición 35 con un tiempo de 03:46:36, a 6 minutos y 43 segundos del ganador, y clasificándose como sexto mejor extranjero del día. Lo siguieron Ángel Gil en el puesto 59, mientras que Ignacio Prado y Heiner Parra cerraron en el mismo grupo que McGeough.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la clasificación general, Ángel Gil se mantiene como el mejor de Canel’s-Java en la posición 21, a 15:25 del líder. Parra es 32º, mientras que Prado y McGeough se mantienen en el pelotón principal. Por equipos, la escuadra potosina es novena, a 41:07 del primer lugar, y en la tabla de mejores extranjeros, Ignacio Prado figura en el puesto 15.