Divide unidades ADSL femenil ante Mazatlán

En un duelo de gran intensidad disputado en el Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis Femenil empató 1-1 con Mazatlán en la jornada de la Liga MX Femenil. La anotación potosina fue obra de Farlyn Caicedo, quien respondió para evitar la derrota en casa.

Desde la primera mitad, el cuadro potosino mostró una propuesta ofensiva clara, generando varias aproximaciones de peligro. Al minuto 28 logró enviar el balón a las redes, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. En la recta final del primer tiempo, San Luis mantuvo la presión, aunque la arquera visitante evitó la caída de su arco, y ambos equipos se fueron al descanso con el empate sin goles.

En la segunda parte, Mazatlán sorprendió al minuto 61 con un disparo de larga distancia de Yoselyn López, que abrió el marcador. Sin embargo, la reacción local no tardó en llegar: al 74’, Farlyn Caicedo aprovechó un balón dentro del área y con un potente remate de pierna derecha marcó el tanto de la igualdad.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta, con opciones en ambas porterías, pero sin que el marcador volviera a moverse. Con este resultado, potosinas y cañoneras dividieron unidades en una jornada donde el esfuerzo ofensivo fue protagonista.

El próximo compromiso de Atlético de San Luis Femenil será en la capital del país, donde enfrentará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario en la jornada 13 del torneo Apertura 2025.