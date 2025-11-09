logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Djokovic alcanza su título 101 de ATP

Por AP

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Djokovic alcanza su título 101 de ATP

ATENAS.- Novak Djokovic anuncio su baja de las Finales de la ATP por segundo año consecutivo, poco después de vencer a Lorenzo Musetti en una final de casi tres horas para ganar el Campeonato Helénico el sábado.

Djokovic dijo que una lesión en el hombro le impediría jugar en el evento de fin de temporada para los ocho mejores jugadores, que comienza el domingo en Turín, Italia. “Me entristece compartir que tengo que retirarme debido a una lesión persistente”, dijo Djokovic en una publicación en redes sociales.

La decisión significa que Musetti ocupará su lugar, a pesar de que su derrota ante Djokovic inicialmente le había dado el último puesto de clasificación a Felix Auger-Aliassime.

Djokovic ha ganado las Finales de la ATP siete veces, pero el 24 veces campeón de Grand Slam también se perdió el torneo el año pasado debido a una lesión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sábado, el jugador remontó para una victoria de 4-6, 6-3, 7-5 sobre Musetti para asegurar su título número 101 de su carrera.

Djokovic, de 38 años, estableció un récord masculino con su título número 72 en canchas duras, uno más que Roger Federer.

“Una batalla increíble”, afirmó Djokovic. “Tres horas de un partido agotador, físicamente. ... Estoy muy orgulloso de mí mismo por superar este.” El último set presentó cinco quiebres, antes de que Djokovic asegurara la victoria con un saque ganador. Musetti ha perdido ahora sus últimos seis finales a nivel de gira.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

García 4º y Max 12º en la clasificación
García 4º y Max 12º en la clasificación

García 4º y Max 12º en la clasificación

SLP

Romario Ventura

Mendoza y Gilio salen en hombros
Mendoza y Gilio salen en hombros

Mendoza y Gilio salen en hombros

SLP

Romario Ventura

Cortaron dos orejas cada uno en la corrida de toros de aniversario

SLP “A”, campeón nacional de beisbol
SLP “A”, campeón nacional de beisbol

SLP “A”, campeón nacional de beisbol

SLP

Romario Ventura

La novena potosina superó con contundencia a su similar de Tamaulipas

Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva
Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva

Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva

SLP

Romario Ventura