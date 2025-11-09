logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva

Por Romario Ventura

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva

Con un solitario gol de Fabián Razo, el conjunto de Magos Unión Deportiva se impuso 1-0 al Potosinos Futbol Club, en duelo correspondiente a la jornada 11 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, celebrado en las instalaciones del Club Deportivo Ferrocarrilero.

El encuentro fue muy disputado desde el arranque, con ambos equipos buscando imponer condiciones. Magos presionó la salida de los locales desde los primeros minutos, generando las primeras aproximaciones al área rival. Por su parte, Potosinos FC tuvo dificultades para crear peligro, aunque reclamó una jugada polémica en la primera mitad por una posible falta dentro del área sobre Francisco Gaitán, que el silbante decidió no sancionar.

La única anotación del partido llegó al minuto 49, cuando tras un tiro de esquina y una floja marca defensiva, Fabián Razo conectó un certero cabezazo que venció al guardameta local, marcando el tanto que definió el encuentro.

Pese a los ajustes realizados por el técnico René Isidro García, el cuadro potosino no logró encontrar el empate, mientras que Magos Unión Deportiva mantuvo el control del juego y supo conservar su ventaja.

Con este resultado, Magos Unión Deportiva alcanza 23 puntos y se mantiene como sublíder del grupo, mientras que Potosinos Futbol Club se queda con 17 unidades y podría descender algunas posiciones en la tabla. En la próxima jornada, el equipo tunero tendrá descanso y buscará recomponer el camino para retomar el paso ganador.

