SLP “A”, campeón nacional de beisbol

Con una poderosa ofensiva de 10 carreras por 3, el representativo de San Luis Potosí A conquistó el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría Máster (40-49 años) al imponerse a la novena de Tamaulipas, en una final disputada en el Estadio Dr. Francisco Gárate Valdez, ubicado a las faldas del Cerro del Frayle.

Los potosinos, dirigidos por el alcalde y apasionado del beisbol Juan Gómez, demostraron su fuerza al bat al vencer a un rival que contaba con figuras como el experimentado lanzador sinaloense Walter Silva y varios exjugadores de la Liga Mexicana de Beisbol.

Antes de llegar a la final, San Luis había protagonizado una épica remontada ante Coahuila, imponiéndose 11-9 en muerte súbita gracias al oportuno bateo de Noé Ávila y Felipe Zarazúa, quienes evitaron la eliminación con dos outs en la última entrada.

En la gran final, Felipe Rodríguez se llevó la victoria desde la lomita con una sólida labor de siete entradas, permitiendo solo tres carreras y ponchando a siete rivales. El ataque potosino fue encabezado por René Beltrán, Saúl Montoya, Iván Beltrán y Carlos Díaz, este último con cuadrangular incluido.

El comité organizador reconoció a los mejores del torneo en una ceremonia donde destacó la hospitalidad del municipio y el apoyo de la Minera NEMISA. Con este triunfo, San Luis Potosí logra su primer título nacional máster en casa, cerrando con broche de oro un campeonato que brilló por su nivel y organización.