logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

SLP “A”, campeón nacional de beisbol

La novena potosina superó con contundencia a su similar de Tamaulipas

Por Romario Ventura

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
SLP “A”, campeón nacional de beisbol

Con una poderosa ofensiva de 10 carreras por 3, el representativo de San Luis Potosí A conquistó el Campeonato Nacional de Beisbol de la categoría Máster (40-49 años) al imponerse a la novena de Tamaulipas, en una final disputada en el Estadio Dr. Francisco Gárate Valdez, ubicado a las faldas del Cerro del Frayle.

Los potosinos, dirigidos por el alcalde y apasionado del beisbol Juan Gómez, demostraron su fuerza al bat al vencer a un rival que contaba con figuras como el experimentado lanzador sinaloense Walter Silva y varios exjugadores de la Liga Mexicana de Beisbol.

Antes de llegar a la final, San Luis había protagonizado una épica remontada ante Coahuila, imponiéndose 11-9 en muerte súbita gracias al oportuno bateo de Noé Ávila y Felipe Zarazúa, quienes evitaron la eliminación con dos outs en la última entrada.

En la gran final, Felipe Rodríguez se llevó la victoria desde la lomita con una sólida labor de siete entradas, permitiendo solo tres carreras y ponchando a siete rivales. El ataque potosino fue encabezado por René Beltrán, Saúl Montoya, Iván Beltrán y Carlos Díaz, este último con cuadrangular incluido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El comité organizador reconoció a los mejores del torneo en una ceremonia donde destacó la hospitalidad del municipio y el apoyo de la Minera NEMISA. Con este triunfo, San Luis Potosí logra su primer título nacional máster en casa, cerrando con broche de oro un campeonato que brilló por su nivel y organización.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

García 4º y Max 12º en la clasificación
García 4º y Max 12º en la clasificación

García 4º y Max 12º en la clasificación

SLP

Romario Ventura

Mendoza y Gilio salen en hombros
Mendoza y Gilio salen en hombros

Mendoza y Gilio salen en hombros

SLP

Romario Ventura

Cortaron dos orejas cada uno en la corrida de toros de aniversario

SLP “A”, campeón nacional de beisbol
SLP “A”, campeón nacional de beisbol

SLP “A”, campeón nacional de beisbol

SLP

Romario Ventura

La novena potosina superó con contundencia a su similar de Tamaulipas

Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva
Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva

Potosinos FC cae ante Magos U. Deportiva

SLP

Romario Ventura