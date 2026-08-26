Djokovic y Sabalenka pierden en dobles

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Miami.- La pareja del serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka fue eliminada este martes en primera ronda del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos por los número uno del mundo de la especialidad, el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova.

Patten y Siniakova se impusieron a Djokovic, número 5 de la ATP, y Sabalenka, número 1 de la WTA, por 1-4, 4-2 y 10-2, en 54 minutos.

La pareja de números uno del dobles había alcanzado el cuadro principal del torneo, que otorgará un millón de dólares a los campeones, tras superar la fase de clasificación frente a especialistas.

Pese a la derrota, Djokovic y Sabalenka se desenvolvieron con soltura durante la mayor parte del partido, disputado al mejor de tres sets a cuatro juegos, sin que apenas se notase su falta de experiencia en esta disciplina y que era su primer encuentro oficial juntos.

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A excepción de unos pocos remates fallados, el serbio y la bielorrusa empezaron cómodos en la red y se llevaron el primer set tras remontar un 0-40 en contra al resto y aprovechar una doble falta de Siniakova en el punto de oro.

El partido pareció decantarse a favor de Djokovic y Sabalenka cuando volvieron a romper a Siniakova al inicio del segundo set, pero una racha de 11 puntos de 13 seguidos ganados por los doblistas llevó el encuentro a la tercera manga.

Allí la inercia continuó siendo favorable para Patten y la checa, que dominaron el desempate desde el inicio, aprovechando dos dobles faltas de sus rivales.

Patten y Siniakova volverán a saltar a la pista en unos minutos para disputar los cuartos de final contra el dúo compuesto por el francés Gale Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, quienes vencieron por 4-1 y 4-1 al canadiense Félix Auger-Aliassime y a la filipina Alexandra Eala.