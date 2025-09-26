Doble cartelera en Liga MX este viernes; Puebla recibe a Chivas

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 26, 2025 10:47 a.m.
El futbol mexicano tiene para hoy, viernes 26 de septiembre, una doble cartelera. Los Bravos de Juárez le abren las puertas de su estadio a los panzas verdes de León, en punto de las 7:00 pm (Hora del Centro de México).
Al finalizar, Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, buscará imponer comediones ante el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito.
Los Bravos se sitúan en la séptima posición del Apertura 2025 con 15 puntos, y viene de propinarle un 3-1 a los Pumas de Keylor Navas y Aaron Ramsey.
Del otro lado, los comandados por James Rodríguez atraviesan un bache. Empataron ante Tigres y Mazatlán, y perdieron 5-0 ante los Xolos. Cayeron hasta el décimo lugar. Hoy van en busca de revancha.
El Puebla, último lugar de la tabla general, intentará complicarle las cosas al Guadalajara, con apenas cinco unidades, no tendrán nada que perder en el duelo de esta noche.
Caso totalmente opuesto al de Chivas, que vienen de un contundente 3-1 ante los Rayos del Necaxa, y buscarán con urgencia seguir sumando de tres puntos para escalar peldaños en la clasificación. Ahora se localizan en el decimoprimer sembrado.
¿Cuándo y dónde ver los juegos?
- FC Juárez vs León
Horario: 19:00 horas
Sede: estadio Olímpico Benito Juárez
Transmisión: Fox Sports
- Puebla vs Chivas
Horario: 21:00 horas
Sede: estadio Cuauhtémoc
Transmisión: Azteca 7, Fox Sports, Caliente TV

MINUTO A MINUTO

