Critican poceños gasto en la feria

Este jueves inició la Feria Regional de Pozos (Ferepo) 2025, un evento de once días en el que habrá conciertos y juegos mecánicos “gratis”. Mientras tanto, en las plataformas sociales del gobierno municipal, buena parte de los comentarios van el sentido de rechazar la Feria y pedir que mejor se resuelvan los problemas de baches, basura, inseguridad, etcétera.

En su perfil de Facebook, principal medio de interacción del gobierno poceño con su población, se han publicado al menos tres “reels” o videos cortos que promueven la Feria y que, en conjunto, sumaban ayer poco más de 62 mil vistas.

También se publicaron fotos con los siete grupos que se presentarán en el foro de la Unidad Deportiva Casanova, todos del género norteño – regional mexicano, así como un mapa con los cortes de vialidad que se aplicarán en torno al recinto ferial y las rutas alternas que podrían usar las y los conductores entre este jueves 25 de septiembre y el domingo 5 de octubre.

Cada foto ha generado entre 8 y 30 comentarios, y si bien hay personas que celebran la nueva edición de la Feria, la mayoría reclama los problemas de vialidad que consideran que el evento provocará.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Piden al gobierno poceño que en lugar de “circo”, mejor se dediquen más esfuerzos y recursos en terminar las calles y avenidas abiertas para rehabilitación; que se mejore el servicio de recolección de residuos; que haya más patrullaje policiaco en las colonias; más alumbrado y que se gestione con Interapas un mejor servicio de abastecimiento de agua.