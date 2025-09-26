Suma San Luis más preseas en PN

La seleccionada potosina de paranatación, Lucía Martínez Loredo, se ha convertido hasta el momento en la máxima medallista de la Delegación de San Luis Potosí en la Paralimpiada Nacional 2025, tras acumular cinco preseas de oro. La nadadora sumó su quinta conquista dorada en la prueba de 100 metros espalda, realizada en la Alberca Olímpica del IDEA durante el tercer día de competencias.

La cosecha de metales para San Luis Potosí no se detuvo ahí. Gladis Rubí Aguilar Escobedo, quien vive su primera experiencia nacional con la selección, sorprendió con su quinta medalla, esta vez un bronce en 100 metros espalda.

También destacó la actuación de Jesús Santiago Juárez Méndez, quien en una sola jornada consiguió dos platas en 100 metros espalda y 200 metros combinado individual, sumando así a su registro el tercer metal de la justa, luego del bronce obtenido en el arranque del evento.

Por su parte, Samuel Ramsés Leura Vázquez incrementó el medallero potosino al obtener plata en los 100 metros dorso, mientras que el relevo mixto integrado por Guadalupe López Loredo, Geraldine Hernández Zúñiga, Diego López Alcocer y el propio Samuel Ramsés Leura Vázquez se adjudicó una presea de plata.

Con estos resultados, la selección potosina de paranatación vive una actuación histórica y aún tiene la oportunidad de seguir sumando preseas, ya que la disciplina concluirá este jueves en la Paralimpiada Nacional 2025.