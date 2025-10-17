Dodgers vencen a los Cerveceros

LOS ÁNGELES.- Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 conquistaron tres seguidos.

El cuarto juego está programado para este viernes. El único de los 41 equipos que revirtió un déficit de 3-0 en postemporada fue Boston en 2004 contra los Yankees, una hazaña iniciada por el actual mánager de Los Dodgers, Dave Roberts.

Shohei Ohtani conectó un triple ante Andy Ashby para comenzar la parte baja del primer episodio y anotó con un doble de Mookie Betts para adelantar a los Dodgers, pero Jake Bauers empató el encuentro con un sencillo productor en la segunda.

Esa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para dar a los abridores de Los Dodgers una efectividad de 1.54 en postemporada durante una racha de 8-1.

Misiorowski reemplazó a Ashby con dos corredores a bordo y un out en el primer inning, y ponchó a Edman y al dominicano Teoscar Hernández. El derecho de 23 años superó las 100 mph con 17 lanzamientos y ponchó a nueve, un récord para un novato de los Cerveceros en postemporada, pero la velocidad de su recta bajó ligeramente a 98-99 mph en el sexto.

Will Smith conectó un sencillo con un out y Freddie Freeman recibió base por bolas después de quedar detrás en la cuenta 1-2. Edman, quien se había ponchado dos veces ante Misiorowski, conectó una línea en un slider bajo hacia el jardín central, y Smith anotó para una ventaja de 2-1.

El dominicano Abner Uribe relevó y ponchó a Hernández, y en un intento de sorprender a Freeman permitió que anotara tras un mal lanzamiento; dándoles a los Cerveceros su segundo juego consecutivo con un error de su cerrador.

Glasnow permitió tres hits y tres bases por bolas en 5 2/3 entradas, durante las que recetó ocho ponches. Se marchó con una ovación de 51,251 personas que se pusieron de pie.

Alex Vesia relevó a Glasnow y consiguió dos outs para su segunda victoria en los playoffs.

Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento de la postemporada, completando un juego de cuatro hits. Los relevistas de Los Dodgers permitieron un hit en 3 1/3 entradas.

Milwaukee, que barrió a los Dodgers 6-0 durante la temporada regular, ha perdido sus últimos 10 encuentros de playoff como visitante desde 2018. Los Cerveceros tienen tres carreras y nueve hits en la serie.

Desde el juego final de la serie divisional, los Dodgers son el primer equipo en permitir un máximo de una carrera y cuatro hits o menos en cuatro juegos consecutivos de postemporada.

PRÓXIMO JUEGO

Ohtani, con marca de 1-0 y efectividad de 4.50 en la postemporada, hará su segunda apertura en postemporada después de que ponchó a nueve en seis entradas contra Filadelfia en la serie divisional de la Liga Nacional. La estrella se fue de 4-1 con dos ponches y está bateando .158 (6 de 38) con un jonrón y seis carreras impulsadas en nueve juegos de postemporada. Milwaukee no ha anunciado un abridor.